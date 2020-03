Ako britská vláda posielala koronavírus k vode (Z Londýna do Wu-chanu, 2. časť)

​Ďalšie postrehy o živote v Londýne v čase koronavírusu, prečo v pandémii zasahovala Horská služba a čo má Veľká Británia spoločné s Venezuelou

Winston Churchill raz povedal, že žiadny problém sa nevyrieši tým, že ho pošleme k vode. Britská vláda sa o to v koronavírusovej epidémii najprv pokúšala, ale napokon po dlhom váhaní prišlo aj tu na prísne opatrenia. Ich vyhláseniu predchádzalo niekoľko dní takého zmätku, že našincovi sa z toho hlava mierne točila a rozum ostával stáť. Premiéra Borisa Johnsona totiž až do poslednej chvíle viac než nejaký koronavírus zamestnával jeho srdcový projekt Brexit, a tak trochu dúfal, že sa k pandémii stačí postaviť rovnako. My by sme povedali, že si to predstavoval ako Hurvínek válku.

Na svojej pravidelnej tlačovke minulý piatok popoludní Boris hrdinsky oznámil, že koronavírus z ostrova do troch mesiacov vyženie. V tej iste vete však dodal, že krivka pandémie sa zníží najskôr až na konci júna. Zdá sa, že na prestížnej škole Eton na hodinách matematiky Boris buď spal alebo blicoval. Národu prísne nariadil dodržiavať sociálny odstup, a že aby ľudia radšej vyrazilli do parkov a do prírody a riadne si to tam užili. Školy nechal zatvoriť, no triedy mali naďalej ostať otvorené pre deti zamestnancov v kľúčových profesiách. A nakoniec ohlásil masové testovanie: z 5.000 na 250.000 testov denne. Jeho hlavný poradca pre zdravotníctvo to síce trošičku poopravil na optimistický odhad maximálnych 25.000 testov denne v zatiaľ nešpecifikovanej budúcnosti, ale to bola nepodstatná maličkosť.

Zavedenie týchto opatrení vyzeralo v praxi asi takto.

Výsledok prvý: chránené krajinné parky v Peak District (niečo ako naša Malá Fatra), Walese a Škótsku zažili cez víkend najvyšší nápor návštevníkov v živej pamäti, ak nie v celej histórii. Napríklad na vrchu Ben Nevis, najvyššom vrchu na ostrove, bol údajne väčší nával než pri demonštráciách na Trafalgarskom námestí. Polovica ľudí sa v horách a kopcoch buď stratila alebo uviazla na skalných previsoch, kde si dotyční chceli urobiť selfíčka, aby sa mohli potom na Instagrame pochváliť, ako dodržiavajú sociálny odstup. Vo Walese bolo zasa nutné hromadne zachraňovať deti, ktoré popadali do vodopádov. Okrem zdravotníctva tak cez víkend takmer zkolabovala i Horská služba.

Výsledok druhý: o definíciu profesií kľúčových a pre boj s koronavírusom nevyhnutných sa strhla bitka ako pri Waterloo. I u nás v práci podaktorí špekulovali, že to s deckami doma dlho nevydržia a že akoby sa tá definícia dala napasovať aj na nich. Niektorí ihneď začali spisovať petície, aby vláda zaručila, že medzi kľúčové profesie budú zahrnutí aj všetci novinári. Snažila som sa namietať, že nepovažujem za kľúčové nechať túto možnosť napríklad redaktorkám časopisu Vogue iba kvôli tomu, aby mali doma kľud na prácu... No márne. Nie, že by práca v časopise Vogue nebola v tejto dobe dôležitá a veľmi prospešná. Ale ak si mám ja vybrať medzi nimi a medzi zdravotnou sestrou, smetiarom či upratovačkou v nemocnici, moja voľba je jasná. A keď na ulici praskne potrubie, budem radšej, ak to rýchlo prídu opraviť údržbári z Temžských vodární, než aby mali novinári z bulváru chvíľu ticha na písanie článkov o tom, akú farbu šiat mala dnes na sebe Meghan. Záverom môžem s poľutovaním konštatovať, že moja pozícia na rebríčku popularity medzi kolegami a kolegyňami vážne zakolísala.

Výsledok tretí: najlepšou a najrýchlejšou cestou, ako sa vo Veľkej Británii nechať otestovať na koronavírus, zostáva naďalej nakašlať do tváre nejakým pracháčom a počakať, ako im dopadne test. Postupne tak rastie počet trestných činov, pri ktorých ľudia na tých lepšie situovaných doslova a do písmena kašlú. Bohužial, po zásahoch polície výsledky koronavírových testov v súčasnej dobe očakajú v chládku. Pred pár dňami potvrdil pozitívny test na koronavírus aj Princ Charles. Netešili sa len republikáni. Aj širšia populácia si s úľavou vydýchla, že to určite urýchli vynález vakcíny alebo účinnej liečby, a s radosťou sa vrátila k bežnému životu.

Na poslednú chvíľu vytiahla vláda do boja proti nedisciplinovaným Britom posledný kaliber. Spoločne s NHS (národnou zdravotníckou službou) sa zaštítila silou sociálných sietí a vytvorila internetový leták s troma jednoduchými pokynmi (1. Seď doma, 2. Chráň NHS, a 3. Zachráň životy), ktorý hromadne rozosielala cez SMSky a sociálne médiá. Z neznámeho dôvodu ako pozadie na túto kampaň použili vlajku juhoamerickej Venezuely, ktorá sa už roky zmieta vo vážnej hospodárskej a spoločenskej kríze, a z ktorej za azylom stihlo doposiaľ odísť 13% populácie. Niektorí uvažujeme, či v tom nebude nejaké znamenie alebo tajný kód pre tých, ktorým skupinová imunita nehrozí.

Vláde teda neostalo nič iné, než pritvrdiť. Podľa zaručených správ z vládnych kuloárov prehodila vláda smerovku z jednoduchého dôvodu. Borisovi a jeho poradcovi Dominicovi Cummingsovi došlo, že ani oni sami vlastne nemusia byť na koronavírus imúnni, v čo pôvodne dúfali. Polozelený a rozklepaný Boris, ktorý se už od plienok považuje za druhého Churchilla, predniesol v televízii vopred natočený prejav a vyhlásil sériu prísnych obmedzení. V tejto najtemnejšej hodine po prvý krát bez svojich povestných srandičiek.

Bude 9 a pol miliónový Londýn dodržiavať karanténu alebo príde na opatrenia v štýle Wu-chan? Prečo v Lonýne stále neletia rúška? A čo si o tom všetkom myslí Kráľovná Betka?

Pokračovanie nabudúce