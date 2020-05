Ako sa Británia orientovať v záplave informácii o nebezpečnom koronavíruse

Ako sa žije v Londýne v čase koronavírusovej pandémie, vďaka experimentujúcej britskej vláde, médiám a neviditeľnej ruke trhu. Platí ešte známe heslo "Zachovajte kľud a pokračujte" (teda "Keep calm and carry on")? Alebo sa na Veľkú Britániu hodí dnes skôr heslo "Zachovajte paniku"? Uvidíme...